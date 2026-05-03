il commento

Trump si è messo al centro della politica globale, ma così danneggia tutti

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
03 maggio 2026 • 20:47

Non è possibile fare a meno di guardare a ciò che accade dentro lo studio ovale e alle intemerate del presidente. È ciò che lui vuole: farci sembrare caotica la sua imprevedibilità. Ma il tycoon sta disfacendo un’intera storia di dottrina strategica Usa

Donald Trump ritira i soldati americani dall’Italia e dalla Germania oppure no? Rimette i dazi o minaccia soltanto? Tratta con l’Iran o riprende la guerra? Occupa Cuba o no? Sarebbe bello poter fare a meno di rispondere a tali quesiti evitando di seguire il tycoon nelle sue erratiche decisioni. Sarebbe bello potersi limitare a osservare il deep state americano, il Dipartimento di Stato o il Pentagono, gli alti gradi militari o i diplomatici, gli analisti o chi mette in opera le decisioni. Peccat

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Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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