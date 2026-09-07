Commenti

Trump sulle monete d’oro, un autocrate da sagra paesana

Mariano Croce
Mariano Croce
Mariano Crocefilosofo
Segui Domani su Google
07 settembre 2026 • 19:46

Per amara ironia, la moneta che celebra il 250º anniversario della Dichiarazione d’indipendenza non riporta il volto di coloro che fondarono gli Stati Uniti, ma di colui che li sta portando al disastro. Ormai quella del tycoon è auto-satira: monete, targhe, banner, gadget con il suo nome (compreso lo Stretto di Hormuz). Un merchandising che sa più di sagra paesana che di totalitarismo in formazione

Nel 44 a.C. Giulio Cesare, al tempo dittatore, fu il primo romano vivente ad apporre il proprio volto su una moneta, rompendo così una convenzione repubblicana che riservava le effigi a divinità o defunti illustri. Oltre duemila anni dopo, un suo improvvisato epigono, oggi presidente degli Stati Uniti e aspirante dittatore, ha coniato un dollaro con su impressa l’immagine del proprio volto. Per amara ironia, la moneta, che celebra il 250º anniversario della Dichiarazione d’indipendenza, non ripo

Mariano Croce
Mariano Croce
Mariano Crocefilosofo

Mariano Croce insegna filosofia politica presso Sapienza Università di Roma

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE