Trump travolto, è iniziato il tramonto dell’era del sovranismo

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La nottata è passata, in una indimenticabile alba americana il tiranno non solo è sconfitto ma addirittura umiliato. Donald Trump ha fatto la storia sì, ma all’opposto di quanto si sarebbe aspettato. Travolto da un’onda blu, il colore dei democratici, talmente potente da impedirgli persino di attuare i magheggi, i trucchi, i ricorsi per disconoscere la volontà popolare e gridare ai brogli, come era convinzione comune. E invece di accettare l’esito del voto e di sussurrare l’incredibile: «Collabo