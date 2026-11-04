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Trump travolto, è iniziato il tramonto dell’era del sovranismo

Gigi Riva
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04 novembre 2026 • 08:33Aggiornato, 04 novembre 2026 • 08:44
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La nottata è passata, in una indimenticabile alba americana il tiranno non solo è sconfitto ma addirittura umiliato. Donald Trump ha fatto la storia sì, ma all’opposto di quanto si sarebbe aspettato. Travolto da un’onda blu, il colore dei democratici, talmente potente da impedirgli persino di attuare i magheggi, i trucchi, i ricorsi per disconoscere la volontà popolare e gridare ai brogli, come era convinzione comune. E invece di accettare l’esito del voto e di sussurrare l’incredibile: «Collabo

Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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