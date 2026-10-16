Il commento

Donald sta aiutando lo zar a vincere una guerra perduta

Gigi Riva
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16 ottobre 2026 • 21:18
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Le intese tra gli Usa e la Russia sono diventate una danza macabra sulla pelle degli ucraini, il tutto per dare una parvenza di via d’uscita dal pantano iraniano in vista delle midterm. E sarebbe catastrofico non guardare in faccia questa realtà. Che impone all'Italia e all'Europa scelte impensabili fino all'altro ieri

Non ce ne sarebbe stato bisogno perché era già chiaro per tutti, salvo per chi restava ostinatamente abbarbicato a una certa idea dell'America che non c'è più, ma ora che è stata definitivamente gettata la maschera ed è emersa del tutto la corrispondenza di amorosi sensi tra Trump e Putin sarebbe catastrofico non guardare in faccia la realtà che impone all'Italia, all'Europa scelte impensabili fino all'altro ieri. I due diversamente autocrati hanno un problema, accentuato dalla variabile tempo,

Gigi Riva
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Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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