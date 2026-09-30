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L’Ia nell’era di Trump: ora i controllori sono i controllati

Luca Ciarrocca
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Luca Ciarrocca
30 settembre 2026 • 20:03
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Alla Casa Bianca, il tycoon ha consegnato la tecnologia più potente del secolo alle aziende che ne incassano i profitti: OpenAi, Anthropic, Meta & co. È una follia: nessun paese democratico affida la sicurezza dei cittadini alla coscienza dei consigli di amministrazione. In pratica, l'America ha rinunciato a governare l'intelligenza artificiale

L’altro giorno, alla Casa Bianca, l’America ha rinunciato a governare l’intelligenza artificiale. Donald Trump ha consegnato la tecnologia più potente del secolo alle aziende che ne incassano i profitti: OpenAI di Sam Altman, Anthropic di Dario Amodei, Google di Sundar Pichai, Meta di Mark Zuckerberg, xAI di Elon Musk e Nvidia di Jensen Huang. In cambio ha ottenuto una promessa di buona condotta, un impegno «moralmente vincolante» — due parole che, conoscendo l’uomo, stridono parecchio — che nes

Luca Ciarrocca
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Luca Ciarrocca

Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta, di cui i più recenti sono Il clan Trump e L'anima nera della Silicon Valley, la prima biografia italiana su Peter Thiel. Oggi dirige Italia.co e cura la newsletter Utopie & Distopie, tra le prime cinque in Italia su Substack nella categoria Top Italian World Politics

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