L’Ia nell’era di Trump: ora i controllori sono i controllati

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Alla Casa Bianca, il tycoon ha consegnato la tecnologia più potente del secolo alle aziende che ne incassano i profitti: OpenAi, Anthropic, Meta & co. È una follia: nessun paese democratico affida la sicurezza dei cittadini alla coscienza dei consigli di amministrazione. In pratica, l'America ha rinunciato a governare l'intelligenza artificiale

L’altro giorno, alla Casa Bianca, l’America ha rinunciato a governare l’intelligenza artificiale. Donald Trump ha consegnato la tecnologia più potente del secolo alle aziende che ne incassano i profitti: OpenAI di Sam Altman, Anthropic di Dario Amodei, Google di Sundar Pichai, Meta di Mark Zuckerberg, xAI di Elon Musk e Nvidia di Jensen Huang. In cambio ha ottenuto una promessa di buona condotta, un impegno «moralmente vincolante» — due parole che, conoscendo l’uomo, stridono parecchio — che nes