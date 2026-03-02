Commenti

Se la strategia di Trump è uccidere il despota e seminare il caos

Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
02 marzo 2026 • 21:04

Come altre volte in passato, bombardare i quartier generali dei tiranni non ha liberato i paesi dal dispotismo né ha portato ordine e tranquillità alle popolazioni. Anzi: i tragici esempi dell’Iraq nel 2003 e della Libia nel 2011 sono illuminanti

I festeggiamenti in tutti i paesi del mondo dove vivono o risiedono iraniani e iraniane sono comprensibili e condivisibili: è motivo di sollievo sapere che il leader di un sistema teocratico e terribilmente repressivo non ci sia più. Il regime dei pasdaran, centrato sull’antioccidentalismo e, soprattutto, sull’odio per la cultura della libertà individuale, è da anni condannato dai movimenti per i diritti civili e politici di tutto il mondo, da quelli femministi all’Onu e le numerose Ong. La lott

