Quella di Trump è follia o tattica? I repubblicani Usa non si danno per persi

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Perché dunque aprire il fronte col Vaticano? Si può ipotizzare che non fossero i cattolici l’obiettivo delle schermaglie con Leone XIV, bensì JD Vance, il quale ne è uscito con le ossa rotte, costretto a decidere con chi schierarsi

«Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco» è un proverbio che i politici dovrebbero tenere sempre presente: è imprudente cantare vittoria troppo presto; nulla è scontato. Questo vale per tutti i giocatori impegnati nella lunga campagna elettorale di metà mandato. I democratici americani si sentono rincuorati e prevedono un buon esito. Non per i loro meriti particolari, ma per le intemperanze del leader della Casa Bianca. Se non fosse per i movimenti civili, le associazioni e l’ala socialista, po