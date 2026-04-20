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Quella di Trump è follia o tattica? I repubblicani Usa non si danno per persi

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
20 aprile 2026 • 20:20

Perché dunque aprire il fronte col Vaticano? Si può ipotizzare che non fossero i cattolici l’obiettivo delle schermaglie con Leone XIV, bensì JD Vance, il quale ne è uscito con le ossa rotte, costretto a decidere con chi schierarsi

«Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco» è un proverbio che i politici dovrebbero tenere sempre presente: è imprudente cantare vittoria troppo presto; nulla è scontato. Questo vale per tutti i giocatori impegnati nella lunga campagna elettorale di metà mandato. I democratici americani si sentono rincuorati e prevedono un buon esito. Non per i loro meriti particolari, ma per le intemperanze del leader della Casa Bianca. Se non fosse per i movimenti civili, le associazioni e l’ala socialista, po

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Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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