L’editoriale

Ucraina e Gaza, a chi serve dire che «la pace è vicina»

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
20 dicembre 2025 • 20:27

Se decostruiamo le trattative ci accorgiamo che hanno scarsissime probabilità di successo. Sono state concepite come estroflessione imperiale della potenza egemone. Su Kiev si scopre che russi e americani propongono la stessa soluzione, cui si allinea la gran parte del parlamento italiano

In media ogni due settimane Donald Trump o un suo portavoce annunciano che «la pace è vicina»: a Gaza, anzi, è già cominciata, mentre in Ucraina manca l’accordo su poche questioni ma il grosso è risolto. Un tempo questi annunci diventavano sui giornali un titolo, ora non più: come ormai è evidente al mondo intero, la prima potenza imperiale è guidata dal più sfrenato bugiardo della Terra (più di Putin! Più di Netanyahu!). Ma allora perché gli europei fingono di credere ai “Piani Trump”, pomposi

Per continuare a leggere questo articolo

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE