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Su Kiev si decide il futuro dell’Europa. Che forse non se ne rende conto

Gigi Riva
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13 novembre 2026 • 20:53
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È sull'Ucraina che si decide tutto, la consistenza e l'esistenza stessa di una Unione che sappia pesare nel contesto geopolitico attuale. Ma non ne sembrano consapevoli i leader, perduti in una Babele di posizioni diverse. E si litiga pure su chi debba rappresentare l’Unione agli ipotetici negoziati con la Russia

Qui si fa l'Europa o si muore, per parafrasare il Garibaldi che stava facendo l'Italia. È sull'Ucraina che si decide tutto, la consistenza e l'esistenza stessa di una Unione che sappia pesare nel contesto geopolitico attuale. Non ne sembrano consapevoli gli attuali leader, piccoli e grandi, se sul tema della poltrona per il Vecchio Continente alle trattative di pace si è scatenata una Babele di posizioni da far impallidire il precedente biblico. Intanto è indispensabile una premessa. Non è affat

Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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