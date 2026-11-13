Su Kiev si decide il futuro dell’Europa. Che forse non se ne rende conto

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È sull'Ucraina che si decide tutto, la consistenza e l'esistenza stessa di una Unione che sappia pesare nel contesto geopolitico attuale. Ma non ne sembrano consapevoli i leader, perduti in una Babele di posizioni diverse. E si litiga pure su chi debba rappresentare l’Unione agli ipotetici negoziati con la Russia

Qui si fa l'Europa o si muore, per parafrasare il Garibaldi che stava facendo l'Italia. È sull'Ucraina che si decide tutto, la consistenza e l'esistenza stessa di una Unione che sappia pesare nel contesto geopolitico attuale. Non ne sembrano consapevoli gli attuali leader, piccoli e grandi, se sul tema della poltrona per il Vecchio Continente alle trattative di pace si è scatenata una Babele di posizioni da far impallidire il precedente biblico. Intanto è indispensabile una premessa. Non è affat