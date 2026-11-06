Il mondo dopo le midterm

L’Ucraina teme un tycoon con la sindrome di Caligola

Gigi Riva
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06 novembre 2026 • 07:00
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Kiev spera che il presidente non scivoli nella sindrome del “tanto meglio tanto peggio” dopo la batosta di midterm. Oppure che sostenga ulteriormente le ragioni dell'amico Putin, spuntare con lui altri accordi vantaggiosi sulle forniture energetiche, dato che il costo dell’energia è vista come causa della sua sconfitta

Quale Trump dopo Trump? Non solo gli americani ma il mondo intero è appeso a un filo e si chiede se l'umiliazione lo indurrà alla ragionevolezza (difficile) o se invece sarà l'irrazionale a dominare ancora le scelte che lo hanno portato alla catastrofe elettorale. Il Caligola che è in lui, l'imperatore pazzo che domina la scena da due anni, è l'incubo ad esempio degli ucraini. Buonsenso suggerisce che avendo contro Camera e Senato, con una maggioranza di democratici tradizionalmente più ostili a

Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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