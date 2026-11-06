L’Ucraina teme un tycoon con la sindrome di Caligola

Kiev spera che il presidente non scivoli nella sindrome del “tanto meglio tanto peggio” dopo la batosta di midterm. Oppure che sostenga ulteriormente le ragioni dell'amico Putin, spuntare con lui altri accordi vantaggiosi sulle forniture energetiche, dato che il costo dell’energia è vista come causa della sua sconfitta
Quale Trump dopo Trump? Non solo gli americani ma il mondo intero è appeso a un filo e si chiede se l'umiliazione lo indurrà alla ragionevolezza (difficile) o se invece sarà l'irrazionale a dominare ancora le scelte che lo hanno portato alla catastrofe elettorale. Il Caligola che è in lui, l'imperatore pazzo che domina la scena da due anni, è l'incubo ad esempio degli ucraini. Buonsenso suggerisce che avendo contro Camera e Senato, con una maggioranza di democratici tradizionalmente più ostili a