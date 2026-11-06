L’Ucraina teme un tycoon con la sindrome di Caligola

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Quale Trump dopo Trump? Non solo gli americani ma il mondo intero è appeso a un filo e si chiede se l'umiliazione lo indurrà alla ragionevolezza (difficile) o se invece sarà l'irrazionale a dominare ancora le scelte che lo hanno portato alla catastrofe elettorale. Il Caligola che è in lui, l'imperatore pazzo che domina la scena da due anni, è l'incubo ad esempio degli ucraini. Buonsenso suggerisce che avendo contro Camera e Senato, con una maggioranza di democratici tradizionalmente più ostili a