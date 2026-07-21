un decalogo contro la «bancarotta morale»

Un altro approccio è possibile. Una politica migratoria all’altezza dei diritti e non degli istinti

Nicola Lacetera
Nicola Lacetera
Nicola Laceteraeconomista
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21 luglio 2026 • 07:00

Dieci principi per una politica migratoria capace di coniugare diritti, integrazione e realismo. Una proposta che non rinunci all’uguaglianza, ma accetti la complessità e le inevitabili, difficili scelte. Contro la deriva securitaria e razzisteggiante del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo

Giorgia Serughetti, su queste pagine, ha riassunto così il nuovo patto europeo sulla migrazione e l’asilo: «bancarotta morale». Basterebbe l’introduzione di centri di raccolta fuori da Paesi dell’Unione, nei quali valga la giurisdizione di quei Paesi, per arrivare a quella conclusione. Ma tutto l’impianto votato dal centro-destra europeo trasuda razzismo e una visione dell’Europa come fortezza da difendere dall’invasore. Mostrando così che idee e parole come remigrazione, revoca della cittadinan

Nicola Lacetera
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Nicola Laceteraeconomista

Economista, professore all'Università di Bologna e all'Università di Toronto, studia il supporto etico e sociale alle attività economiche, le motivazioni del comportamento altruistico, e vari temi di economia comportamentale, sanitaria e delle organizzazioni.

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