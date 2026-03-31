Un mondo senza lavoro, perché la fantasia di Musk indebolisce tutta la società

Le ipotesi di Musk su un mondo senza lavoro e un reddito universale per tutti dovrebbero interrogarci tutti. La logica tecnocapitalista dell’automazione a tutti i costi è chiara, ma lavorare nelle società moderne ha svolto storicamente una funzione di integrazione e ha contribuito a dare forma alla cittadinanza sociale
«Tutti i lavori saranno opzionali, ci sarà un elevato reddito universale». Queste parole di Elon Musk, nell’ennesimo post su X al quale ormai il tecno-miliardario ci ha abituati, non possono passare inosservate. Da qualche tempo, infatti, in un certo dibattito pubblico i concetti riportati da Musk vengono affiancati: da una parte l’iper-diffusione di tecnologie – da ultime quelle basate sull’Ia - che promettono di sostituire quote sempre più rilevanti di lavoro umano e, dall’altra la promessa di