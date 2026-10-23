Un paese nel caos, tenere i conti in ordine non basta

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La storia italiana degli ultimi quarant’anni porta un marchio indelebile e negativo: la crescita sistematica – con l’eccezione degli anni di adesione all’euro (1996-2001, governo dell’Ulivo) – del debito pubblico. Tenere sotto controllo il debito complessivo e il deficit annuale è così diventato, se non il principale, certo un importante obiettivo da raggiungere e, possibilmente, consolidare per tutti i governi che si sono, poi, succeduti. Il governo Meloni, e il ministro Giancarlo Giorgetti in