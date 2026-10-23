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Un paese nel caos, tenere i conti in ordine non basta

Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno
23 ottobre 2026 • 20:20
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La storia italiana degli ultimi quarant’anni porta un marchio indelebile e negativo: la crescita sistematica – con l’eccezione degli anni di adesione all’euro (1996-2001, governo dell’Ulivo) – del debito pubblico. Tenere sotto controllo il debito complessivo e il deficit annuale è così diventato, se non il principale, certo un importante obiettivo da raggiungere e, possibilmente, consolidare per tutti i governi che si sono, poi, succeduti. Il governo Meloni, e il ministro Giancarlo Giorgetti in

Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno

Classe 1949, allievo di Augusto Fantozzi, dirige il Tax Department di Arthur Andersen di Roma nel 1981; fonda lo Studio Di Tanno Associati nel 1986. Ha insegnato Diritto Tributario in numerose università, fra le quali Roma Tor Vergata, Roma Università Europea, Siena e Cassino, nonché presso la Scuola Centrale di Polizia Tributaria e poi all’Accademia della Guardia di Finanza. Già docente al Master Tributario dell’Università Bocconi, insegna, oggi, al corso di Corporate Tax Governance dell’Università Statale di Milano.

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