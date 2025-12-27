l’analisi

Un protestare inconcludente. L’Europa incastrata a Trump

Il presidente Donald Trump
Il presidente Donald Trump
Il presidente Donald Trump
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
27 dicembre 2025 • 20:34

Mentre cerca nel globo un nemico facile che gli regali una vittoria (forse in Nigeria, forse in Venezuela, forse dove capita) il Grande Condottiero converte la sua aggressività verso l’Europa in prodromi di possibili aggressioni. Reazioni degli europei che risultino all’altezza della sfida? Mah

Mentre cerca nel globo un nemico facile che gli regali una vittoria (forse in Nigeria, forse in Venezuela, forse dove capita) il Grande Condottiero converte la sua aggressività verso l’Europa in prodromi di possibili aggressioni. Reazioni degli europei che risultino all’altezza della sfida? Mah. Veniamo ai fatti. Donald Trump nomina un suo inviato speciale per la Groenlandia, uno yes-man che si precipita a spiegare il suo mandato con un progetto esplicito, «fare sì che la Groenlandia diventi par

Per continuare a leggere questo articolo

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE