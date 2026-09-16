Una guerra finita e una Russia debole. È la strategia di Xi

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Una guerra prolungata tiene Mosca in una situazione di stallo e con poche alternative, e questo significa maggiore potere contrattuale per il Dragone su tutti i dossier, a cominciare da quello energetico. Di contro, l’India spinge per un accordo. Ecco perché

A prima vista, India e Cina sembrano assumere posizioni quasi identiche sulla guerra in Ucraina: mantenere stretti legami con il Cremlino, acquistare petrolio russo e rifiutarsi di unirsi alla campagna occidentale volta a isolare la Russia. Ma basta andare oltre le apparenze per scoprire una divergenza fondamentale: mentre l’India vuole che la guerra finisca, la Cina non ha alcun problema a lasciare che i combattimenti continuino. Queste posizioni hanno meno a che fare con ciò che Cina e India p