Dell’Utri ha terminato di scontare la condanna a sette anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, ma è anche stato condannato in primo grado a 12 anni nel processo sulla trattativa stato mafia.

Marcello Dell’Utri ha festeggiato il compleanno e gli amici, politici, imprenditori e professionisti, gli hanno riservato un regalo speciale. Per gli 80 anni del pregiudicato fondatore di Forza Italia, hanno deciso di comprare una pagina intera del Corriere della Sera con un’enorme scritta “Auguri caro Marcello” e le firme di almeno una cinquantina di fidati conoscenti dell’ex senatore azzurro.

Dell’Utri ha terminato di scontare la condanna a sette anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, ma è anche stato condannato in primo grado a 12 anni nel processo sulla trattativa stato mafia. Ma i rapporti con la mafia e le condanne non cancellano l’amicizia. Così il Corriere accetta di ospitare l’accorato abbraccio a Marcello (con un’inserzione a pagamento). Nel 2014 una iniziativa analoga ha scatenato la reazione del comitato di redazione del Corriere. In quell’occasione gli amici hanno comprato una pagina per sostenere Dell’Utri che si trovava in carcere, con la scritta: “Al tuo fianco, Marcello”.

Il cdr del Corriere ha definito quell’iniziativa come «inaccettabile». Questa volta, al momento, non sono arrivate reazioni. Tra le firme che si riconoscono nella pagina di auguri quella di Giancarlo Galan, ex presidente della regione Veneto, che ha patteggiato una condanna per corruzione. Dell’Utri è coinvolto anche in un’altra vicenda giudiziaria, indagato con Silvio Berlusconi come mandante esterno delle stragi di mafia. Per gli avvocati che li assistono «è un’infamante ricostruzione».

L’indagine è stata nuovamente riaperta, per la volontà della procura di Firenze, dopo le quattro archiviazioni degli anni scorsi. Intanto arrivano gli auguri di compleanno a Dell’Utri, mentre il socio e amico di sempre, Silvio Berlusconi, sogna la grazia (l’ex primo ministro è pregiudicato per frode fiscale) o addirittura il Quirinale.

