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La lezione ungherese che cambierà le destre (e l’Ue)

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
13 aprile 2026 • 20:40

La sconfitta di Orban scuote la leadership dell'Ue, togliendo alla Commissione quella sponda autoritaria di cui si è servita per non decidere nulla e poi per imitare l’ultradestra nelle politiche anti-immigrazione. Ma soprattutto indica che per le destre globali la strada ora è tutta in salita

Si volta pagina a Budapest. E non sarà che un inizio. Perché la destra, questa destra, ha davanti a sé una strada tutta in salita, dovunque. Questo sarà nel midterm statunitense e (si intuisce) in Francia il prossimo anno, e chissà, forse in Italia dopo. Due considerazioni l’era orbaniana ci suggerisce. Prima di tutto, le politiche della destra non hanno migliorato le condizioni di vita della “Nazione” – senza i fondi dell’Ue, le condizioni della società ungherese sarebbero ancora più difficili,

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Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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