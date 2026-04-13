La lezione ungherese che cambierà le destre (e l’Ue)

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La sconfitta di Orban scuote la leadership dell'Ue, togliendo alla Commissione quella sponda autoritaria di cui si è servita per non decidere nulla e poi per imitare l’ultradestra nelle politiche anti-immigrazione. Ma soprattutto indica che per le destre globali la strada ora è tutta in salita

Si volta pagina a Budapest. E non sarà che un inizio. Perché la destra, questa destra, ha davanti a sé una strada tutta in salita, dovunque. Questo sarà nel midterm statunitense e (si intuisce) in Francia il prossimo anno, e chissà, forse in Italia dopo. Due considerazioni l’era orbaniana ci suggerisce. Prima di tutto, le politiche della destra non hanno migliorato le condizioni di vita della “Nazione” – senza i fondi dell’Ue, le condizioni della società ungherese sarebbero ancora più difficili,