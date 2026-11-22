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I due autocrati e mezzo pensano di poter cancellare con una foto ottant’anni di ordine liberale. Nello stesso giorno i Volenterosi, pur nella difficoltà che conosciamo, attestavano di aver appreso molto meglio la tragica lezione della storia rispetto al tronfio terzetto: hanno ribadito che non si conformeranno mai ai piani del Cremlino per un nuovo ordine basato sull’aggressione e ostile alle libertà

Nel consueto corsivo domenicale pubblicato dal Corriere e intitolato “La sedia vuota al tavolo dei grandi”, Aldo Grasso ha colto l’essenza del vertice di Shenzhen, sottolineando come la sedia lasciata vuota fosse «quella della libertà». È questa assenza, deliberatamente ricercata dai tre presidenti di Cina, Russia e Stati Uniti, e non quella di un rappresentante europeo, a fornire la dimensione della pervicace volontà dei due autocrati e mezzo riuniti in Cina di cancellare con uno scatto fotogra