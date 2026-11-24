L’intitolazione di una sala dell’Europarlamento di Strasburgo è anche un tentativo di restituire alla madre fondatrice dell’Europa unita la sua autonomia di pensiero e di azione. Troppo spesso Ursula Hirschmann viene ricordata come «moglie di» Colorni e Spinelli, ma è stata ben di più. Da femminista si è battuta contro i nazionalismi
Il Parlamento europeo ha appena intitolato una sua sala strasburghese alla figura di Ursula Hirschmann, madre fondatrice dell’Europa unita, per la sua lunga militanza europeista e federalista. Il marito, Altiero Spinelli, dà a sua volta il nome a un’ala della sede del Parlamento Ue a Bruxelles; Altiero e Ursula, uniti per tutta la vita, si ritrovano divisi, ma ugualmente celebrati, nelle sedi istituzionali dell’Ue. L’iniziativa, presa dal gruppo socialdemocratico, ha un preciso significato simbo