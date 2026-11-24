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L’intitolazione di una sala dell’Europarlamento di Strasburgo è anche un tentativo di restituire alla madre fondatrice dell’Europa unita la sua autonomia di pensiero e di azione. Troppo spesso Ursula Hirschmann viene ricordata come «moglie di» Colorni e Spinelli, ma è stata ben di più. Da femminista si è battuta contro i nazionalismi