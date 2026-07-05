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Usa e Iran sono più vicini di quel che si crede

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
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05 luglio 2026 • 20:45

Gli Usa non ne possono più di essere strumentalizzati da Israele e gli ayatollah non sono contenti dell’eccessiva autonomia dei loro proxy. Se si parlano direttamente, Usa e Iran potrebbero riservare delle sorprese. Perché ci sono degli interessi comuni

Grandiosi funerali in Iran e sfarzose feste per i 250 anni degli Stati Uniti. Malgrado ciò Usa e Iran sono più vicini di quanto si creda? Durante i negoziati appare visibile il duello: entrambi tentano di avvantaggiarsi ottenendo qualcosa in più, specialmente a fini interni. Hanno un problema di consenso: palese per Trump (le midterm) ma reale anche per il regime iraniano: nessun governo autoritario può mai fare a meno del sostegno di un’ampia fetta di popolazione. Di conseguenza Usa e Iran non

Mario Giro
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Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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