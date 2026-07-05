Usa e Iran sono più vicini di quel che si crede

Gli Usa non ne possono più di essere strumentalizzati da Israele e gli ayatollah non sono contenti dell’eccessiva autonomia dei loro proxy. Se si parlano direttamente, Usa e Iran potrebbero riservare delle sorprese. Perché ci sono degli interessi comuni
Grandiosi funerali in Iran e sfarzose feste per i 250 anni degli Stati Uniti. Malgrado ciò Usa e Iran sono più vicini di quanto si creda? Durante i negoziati appare visibile il duello: entrambi tentano di avvantaggiarsi ottenendo qualcosa in più, specialmente a fini interni. Hanno un problema di consenso: palese per Trump (le midterm) ma reale anche per il regime iraniano: nessun governo autoritario può mai fare a meno del sostegno di un’ampia fetta di popolazione. Di conseguenza Usa e Iran non