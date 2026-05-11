Commenti

Usa, fiducia in caduta libera. E la democrazia va in pezzi

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
11 maggio 2026 • 19:58

Secondo i sondaggi negli Stati Uniti più di un terzo ritiene probabile che le elezioni di medio termine del 2026 vengano «rubate», mentre uno su quattro dichiara di non aspettarsi che le elezioni siano «eque». La sentenza della Corte suprema della Virginia che incide sulle regole elettorali dello Stato mina ancora di più la fiducia oramai esilissima su cui si fonda la convivenza nel paese

Gli Stati Uniti sono sempre un caso da manuale. Anche in relazione a quella concezione “minimalista” della democrazia, al cui successo i dipartimenti di scienze politiche e i think tank americani hanno fortemente contribuito nel Secondo dopoguerra. Questa concezione ci dice che esiste una distinzione verificabile tra regimi politici che fa perno sulle elezioni: se vengono usate sistematicamente oppure no; se l’esito è accettato oppure no; se a condurle sono più di due contendenti e la battaglia

Per continuare a leggere questo articolo

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE