Usa, fiducia in caduta libera. E la democrazia va in pezzi

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Gli Stati Uniti sono sempre un caso da manuale. Anche in relazione a quella concezione “minimalista” della democrazia, al cui successo i dipartimenti di scienze politiche e i think tank americani hanno fortemente contribuito nel Secondo dopoguerra. Questa concezione ci dice che esiste una distinzione verificabile tra regimi politici che fa perno sulle elezioni: se vengono usate sistematicamente oppure no; se l’esito è accettato oppure no; se a condurle sono più di due contendenti e la battaglia