l’analisi

Valditara e la fuga dei bianchi. La lingua razzista della destra

vera gheno
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22 settembre 2026 • 20:22

La maggior parte dei cosiddetti “stranieri” risiede in Italia da tempo, e anzi, in molti casi è nata in Italia, pur non avendo cittadinanza italiana (il che, per quanto mi riguarda, sarebbe da ripensare). Parlare quindi di stranieri come problema generalizzato non è altro che una mossa politica, che si ciba del timore degli “altri” che da anni viene coltivato dai populismi mondiali

Chiariamo una questione: il problema della scuola italiana non sono, astrattamente, “gli stranieri”. Anche perché, a parte coloro che arrivano durante l’anno scolastico in fuga da situazioni insostenibili, e che quindi di fatto si trovano a partire da zero, la maggior parte dei cosiddetti “stranieri” risiede in Italia da tempo, e anzi, in molti casi è nata in Italia, pur non avendo cittadinanza italiana (il che, per quanto mi riguarda, sarebbe da ripensare). Parlare quindi di stranieri come prob

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Vera Gheno, sociolinguista e traduttrice dall’ungherese, ha collaborato per 20 anni con l’Accademia della Crusca. Dopo 18 anni da contrattista in vari atenei, da fine 2021 è ricercatrice a tempo determinato all’Università di Firenze. Tra le sue pubblicazioni, “Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole” (2021, effequ) e “Grammamanti. Immaginare futuri con le parole” (2024, Einaudi). "Nessunə è normale" (17 giugno 2025, UTET) è la sua diciassettesima monografia. Conduce, per Il Post, il podcast “Amare Parole”. Si occupa prevalentemente di comunicazione digitale, questioni di genere, diversità, equità e inclusione. È membro del Comitato editoriale della Fondazione Editoriale Domani.

La foto è di Simona Muscolini

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