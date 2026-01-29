Per la Lega Vannacci è una mina politica con conseguenze imprevedibili

true false

L’eurodeputato, che ha recentemente lanciato il suo simbolo, è un problema enorme per Matteo Salvini e la sua Lega. Ma una sua eventuale irruzione nel sistema partitico farà male al tutta la destra

Il ciclone Vannacci si sta abbattendo sulla Lega. E più in generale su tutta la destra, più o meno radicale. Prima dell’estate del 2023 nessuno lo conosceva. Era uno dei tanti. Poi, in agosto, un mese non particolarmente gradito agli editori per mandare i libri in libreria, Roberto Vannacci ha autopubblicato, a sua spese, un volume, Il mondo al contrario, dove ha dato sfogo alle sue ubbie nei confronti del mondo moderno – che per questo, in quanto moderno, è opposto della sua visione tradizional