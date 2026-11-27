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Dopo il successo de Il mondo al contrario, l’ex generale torna ad autopubblicare un volume. Stavolta il titolo è Remigrazione. Manuale di sopravvivenza. L’effetto di propaganda del libro non viene soltanto dai lettori effettivi, ma da chi saprà che Vannacci lo ha scritto e pubblicato e crederà, proprio per questo, che certe cose si possano dire, e addirittura scrivere, e addirittura in un libro

Nel famoso video della «discesa in campo», il discorso del «miracolo italiano», Silvio Berlusconi parlava davanti a una libreria. Per molto tempo si è detto che i libri fossero finti, ma finto era invece il resto del fondale, preparato apposta nel giardino della villa di Macherio per dare l’immagine di un imprenditore colto. I libri erano veri, ma stavano dentro un contesto artificiale: erano simboli, oggetti di una scenografia politica. Berlusconi avrebbe poi civettato in molte maniere con i li