Il vannaccismo e la crisi globale della democrazia

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Il contesto in cui nasce e cresce è quello di un'erosione sempre più grave degli assetti democratici nel cosiddetto Occidente, con processi di «autocratizzazione» in corso in molti paesi. Futuro Nazionale, con la sua spudorata difesa di dottrine antiegualitarie, è più il sintomo che la causa di una grave crisi della cultura e delle istituzioni democratiche. Ciò non lo rende, tuttavia, meno pericoloso