Il vannaccismo e la crisi globale della democrazia

Il contesto in cui nasce e cresce è quello di un'erosione sempre più grave degli assetti democratici nel cosiddetto Occidente, con processi di «autocratizzazione» in corso in molti paesi. Futuro Nazionale, con la sua spudorata difesa di dottrine antiegualitarie, è più il sintomo che la causa di una grave crisi della cultura e delle istituzioni democratiche. Ciò non lo rende, tuttavia, meno pericoloso
Succede anche questa volta in pieno agosto, quando la politica va in vacanza e si può monopolizzare per qualche giorno la scarsa attenzione pubblica residua. A uscire, a tre anni esatti di distanza dal libro Il mondo al contrario, non è un nuovo saggio di Roberto Vannacci, ma «la base ideologica e programmatica» del suo partito, Futuro Nazionale. Potremmo chiamarlo il programma al contrario, o meglio il programma contrario ai principi fondamentali della nostra democrazia. Questo è, infatti, il c