I neocon sono tornati: il regime change a Caracas segna una svolta nella strategia Maga

true false

Chi ha detto che i neoconservatori Usa erano finiti e che il regime change era tramontato? L’attacco al Venezuela, con la cattura del presidente Nicolas Maduro, dimostra il contrario. C’è da aspettarsi altre sorprese, in Iran o altrove. I neocon erano quelli che sostenevano l’esportazione della democrazia e l’intervento armato americano laddove i diritti fossero conculcati. I neocon sono stati all’origine delle disastrose avventure occidentali in Iraq e Afghanistan. Dopo numerosi fallimenti semb