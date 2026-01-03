Chavismo addio, opposizione divisa. A Caracas (e Cuba) il futuro è un rebus

Il presidente venezuelano è sopravvissuto a ondate di protesta violente, a crisi economica, iperinflazione, emigrazione di massa, e pure agli scaffali vuoti dei supermercati di un paese che non produce null’altro che petrolio. Ora tutto cambia
Se con il blitz notturno su Caracas, e la cattura di Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores, sia finita la V Repubblica venezuelana, quella della Costituzione bolivariana entrata in vigore l’ultimo giorno del 1999, lo scopriremo nelle prossime settimane. Di sicuro quella della V Repubblica è una storia per metà in ascesa e per metà in declino. Era in ascesa l’epoca del fondatore, Hugo Chávez, di riduzione della povertà, di welfare per le masse e di grandeur in politica estera. Tutto ciò senza