Chavismo addio, opposizione divisa. A Caracas (e Cuba) il futuro è un rebus

03 gennaio 2026 • 20:21Aggiornato, 03 gennaio 2026 • 20:30

Il presidente venezuelano è sopravvissuto a ondate di protesta violente, a crisi economica, iperinflazione, emigrazione di massa, e pure agli scaffali vuoti dei supermercati di un paese che non produce null’altro che petrolio. Ora tutto cambia

Se con il blitz notturno su Caracas, e la cattura di Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores, sia finita la V Repubblica venezuelana, quella della Costituzione bolivariana entrata in vigore l’ultimo giorno del 1999, lo scopriremo nelle prossime settimane. Di sicuro quella della V Repubblica è una storia per metà in ascesa e per metà in declino. Era in ascesa l’epoca del fondatore, Hugo Chávez, di riduzione della povertà, di welfare per le masse e di grandeur in politica estera. Tutto ciò senza

Storico, università della Campania. Dopo il dottorato in Spagna, tra i suoi principali temi di ricerca vi sono le dittature e le violazioni di diritti umani in America latina. Ha insegnato anche alla Bocconi di Milano ed è stato visiting all'Università di Montevideo, alla Sorbona di Parigi e alla City University di New York.

