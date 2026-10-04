Verso le elezioni, il vento europeo favorisce Meloni

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Sull’onda delle proteste in Spagna e in Francia la destra italiana si trova davanti a una finestra favorevole. Mentre i suoi avversari non hanno ancora dimostrato di essere una coalizione al pari della somma dei partiti che la compongono

Il momento europeo è sempre più favorevole alla destra. In Francia, i disordini legati alle proteste nei licei rafforzano la domanda di ordine. In Spagna, la sconfitta parlamentare del governo Sánchez sulla casa apre la possibilità di nuove elezioni. Sono vicende diverse, ma producono lo stesso effetto politico: offrono alle destre un terreno sul quale presentarsi come interpreti di una maggioranza che chiede sicurezza e difesa della proprietà privata. In Francia, definire quanto accade una semp