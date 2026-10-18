Dall’alto e dal basso. La pressione che stringe la premier

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L’esecutivo è attanagliato dal basso dalle proteste di agricoltori e trasportatori soprattutto del Sud, un pezzo importante dell’elettorato di centro destra. Dall’alto invece dalle istituzioni europee e dalle fibrillazioni dei mercati. Anche se Lega e FI non vogliono le elezioni anticipate, quanto a lungo potrà la premier navigare in questa situazione?

C’è una doppia pressione verticale che attanaglia il governo Meloni. Una viene dal basso e l’altra dall’alto. Dal basso ci sono le proteste, i malumori, le difficoltà di agricoltori e trasportatori soprattutto del Sud Italia che soffrono per le dinamiche dell’inflazione e della crisi energetica. Blocchi stradali e scarsità di carburante e merci hanno caratterizzato alcune regioni meridionali e, qualora la situazione non rientrasse nel breve termine, c’è il rischio che disagi e contestazioni si e