Verso le elezioni politiche, ricette contro il declino

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La crisi della destra è ormai evidente. Così come quella del Paese che non è ancora irreversibile, ma potrebbe diventarlo. È il momento di pensare a un programma che parli a tutti gli italiani e ridia una speranza, concreta, al paese. E solo il centrosinistra può farlo

Il declino dell’Italia è il tema su cui si gioca il futuro del paese. Non è ancora irreversibile, ma potrebbe presto diventarlo, nella generale indifferenza. Il nostro Paese vive da decenni un declino economico e demografico che non ha paragoni nel resto dell’Occidente, e a cui si è aggiunto, di recente, il declino democratico e civile. Alla stagnazione della produttività e alla crescita anemica del Pil, allo spopolamento e all’invecchiamento della popolazione, all’arretramento nelle libertà e n