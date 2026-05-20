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Violenza sessuale e le recenti sentenze, come fidarsi della giustizia in un paese sessista

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa
20 maggio 2026 • 19:56Aggiornato, 20 maggio 2026 • 19:56

Una giustizia storicamente plasmata dallo sguardo e dal potere maschile ha fatto e fa ancora fatica a garantire adeguatamente alle donne tutela e riconoscimento

È possibile per le donne fidarsi della giustizia, quando il paese in cui vivono è ancora intriso di cultura sessista, anche nelle aule di tribunale? È una domanda vera, non retorica. Perché è dalla possibilità di essere ascoltate in procedimenti non viziati da pregiudizio, al riparo da rischi di ri-vittimizzazione, che passa la possibilità concreta per le donne di denunciare le violenze subite. Due protagoniste di storie di abusi, negli ultimi giorni, si sono esposte pubblicamente per esprimer

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Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa

Giorgia Serughetti è professoressa associata di Filosofia Politica all’Università di Milano-Bicocca. Ha scritto saggi su questioni di genere e teoria politica, con particolare attenzione a fenomeni migratori, sessualità, violenza contro le donne e movimenti femministi. 

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