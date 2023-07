Siamo una delle province dell’impero, come diceva Umberto Eco, e siamo stati a lungo una provincia al confine dell’impero. Quindi non solo non siamo in grado di avere una grande influenza sui destini e i confini del nostro territorio, che come è dimostrato oggi in paesi che nella storia recente sono più sfortunati di noi come Ucraina, Yemen, Sudan, Israele, come ieri Siria o Libia e l’altro ieri noi, non sappiamo neppure mai davvero quali sono gli interessi in gioco, interessi che superano sempre le popolazioni e infliggono sofferenze e danni immensi, come del resto è sempre stato nella storia dell’umanità.

Gli anni Settanta sono stati il capitolo difficile della guerra fredda in Italia, anzi, per quanto ci riguarda, non così fredda viste le stragi, il terrorismo, le continue manovre golpiste che si ordivano all’ombra della democrazia.

Lì nessuno oggi certo vuole tornare, ma resta difficile dirimere tante questioni del presente, il tono vagamente nostalgico del governo Meloni che ammicca spesso al perbenismo che negli anni Settanta fu complice, quando non addirittura esecutore, della strategia della tensione.

Oppure la disintegrazione continua dei partiti della sinistra, dal disfacimento di Psi e Pci alle fluttuazioni di voti popolari tra partiti che nascono e muoiono rapidamente dalla Lega a Forza Italia, dai Ds ai Cinque Stelle a Fratelli d’Italia, senza farsi qualche domanda su dove siamo, qual è la scacchiera su cui si giocano le partite che ci riguardano. Prima di tutto nella fine dei contesti nazionali.

È vero che il discorso politico nelle nazioni europee è articolato da politici nazionali, ma i cicli economici, la moneta, il contesto legislativo e naturalmente le spese militari sono europei.

Il governo del mondo

Cosa significa la fine di un contesto nazionale? Il processo di Norimberga, dove Raphael Lemkin fissa il concetto di genocidio che era già emerso dopo la prima guerra mondiale per condannare il genocidio armeno, si precisa il termine di crimine contro l’umanità che diviene un concetto sempre più ampio.

Per questi crimini vengono processati i vertici del nazismo e in tempi più recenti anche Milosevic e Saddam Hussein, ma non vengono naturalmente perseguiti né Stalin né Mao Zedong. Né vengono perseguiti Tony Blair o George Bush, per l’invasione irachena, nonostante a chiederne l’incriminazione siano stati anche cittadini inglesi e americani.

Il tribunale agisce, come qualunque tribunale, in un contesto politico che ne definisce anche la giurisdizione. Il contesto nazionale è prima di tutto una giurisdizione legislativa, e da Norimberga mescola la pax americana (e quindi sostanzialmente il mondo bianco e protestante) con un’idea di governo del mondo.

Nonostante i grandi limiti dell’azione giudiziaria, si afferma un principio di governo del mondo che è parallelo alla globalizzazione, e cioè a una progressiva e in realtà inarrestabile (come dimostra anche Brexit) dinamica economica.

Istituzioni come l’Onu, il Who, il World Bank, non sono né imparziali né sempre efficaci, ma persino nella loro parzialità e inefficacia indicano un governo che affronti emergenze come recentemente il Covid e su scala più ampia gli interventi per ridurre l’emissione di CO2 o appunto le guerre nel mondo.

Conflitti e complicità

Anche le migrazioni sempre più massicce (dei 21 milioni di siriani prima della guerra oggi sono profughi quasi 6 milioni), non possono più essere affrontate localmente, né dalla Grecia né dall’Italia, perché dal punto di vista geopolitico la responsabilità della guerra che ha provocato l’esodo è mondiale, ma soprattutto perché dopo Norimberga si è appunto affermato un concetto di crimine contro l’umanità di cui fanno certamente parte i 26mila annegati nel Mediterraneo negli ultimi 10 anni.

Anche se non è facile individuare un governo, anzi, sarebbe probabilmente fuorviante in questo caso vista la densa rete di conflitti e complicità, le vittime non sono né occasionali né anonime, ma sistematiche e con un profilo preciso anche se spesso senza identità, e noi le sentiamo come tali.

Vittime prima di tutto di guerre in cui si fronteggiano o direttamente o indirettamente le grandi potenze, o di disastri ecologici che sono conseguenze dirette dello sfruttamento delle risorse di quel territorio. Per questo le politiche del respingimento sono insensate, la follia di voler intervenire con chissà quale incentivo alla natalità nei vecchi paesi europei per evitare la “sostituzione”, come paventano le destre, rifacendosi a una nostalgia che non può che provocare un rancoroso rinculo verso il nulla.

Scontri di civiltà

Governare quel che accade significa innanzi tutto capirlo, avere un quadro che non cerca semplicemente una sponda nella vecchia grassa Europa, come la chiama il papa, ma che capisce che tutti sono umani e che il contesto nazionalista in nome del quale si sono effettuati in passato i respingimenti oggi non esiste più. Così come non è possibile parlare di Russia come un altro mondo quando il legame con le sue fonti di energia è profondo quanto quello con l’Arabia Saudita.

Conflitti continueranno a esistere, e soprattutto quello con la Cina perché nonostante lo sviluppo produttivo e capitalista, la Repubblica popolare resta profondamente comunista. Centralizzata, monolitica e impegnata ad agire in nome della nazione.

Senza perderci nei pregi e nei difetti dei due sistemi, quello delle democrazie e quello comunista, è chiaro che le differenze ideologiche hanno un profondo effetto anche nel governo, e quindi nei sistemi giuridici che regolano le relazioni internazionali. Noi, dalla provincia, contiamo poco, ma beneficiamo anche della scarsa ortodossia delle periferie, almeno fin quando non precipitano nel terreno di scontro tra i due sistemi.

