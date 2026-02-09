Se il Washington Post viene ucciso dalla logica dell’algoritmo

true false

La mannaia di Bezos sullo storico quotidiano americano è anche una sorta di profezia letale: e riguarda il destino di un’informazione accurata, tempestiva, ragionata, che sta soccombendo alla dinamica dei social, dei big data, della disinformazione come motore economico

Il Washington Post sta licenziando un terzo dei suoi dipendenti in tutti i reparti, riducendo la copertura delle notizie estere e chiudendo alcune sezioni del giornale, come la sezione libri (chiusa completamente), quella esteri e quella sportiva. Resterà la cronaca locale, per ora. L’ex direttore del quotidiano, Martin Baron, ha dichiarato a Cbs News che tutto ciò è «triste perché il giornale sta ridimensionando le sue ambizioni, invece di puntare in alto». In alto, dove? Baron è convinto che q