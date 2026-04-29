L’elegia elettronica di Mai Mai Mai per la Palestina

Karakoz è il nome con cui veniva chiamato il teatro delle ombre durante l’Impero Ottomano a indicare una continuità segreta tra ciò che si vede e una forma di spiritualità. Un elemento che caratterizza da tempo il lavoro del musicista di Crotone che nel suo ultimo album incorpora musica e suoni registrati tra Ramallah e Betlemme

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Alcune frasi sussurrate, in arabo, accompagnate dal suono di droni che pian piano salgono di intensità. Poi quella che sembra una preghiera, raccolta, intima, si fa canto, al contempo straziante e pieno di speranza per un futuro diverso, mentre la base elettronica aumenta di volume, a rendere cupo, quasi materico, questo dolore. La voce è quella di Maya Al Khaldi, artista e musicista palestinese, che da tempo sta portando avanti una ricerca personale sui canti e i lamenti funebri della sua terra