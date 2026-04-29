il colloquio

L’elegia elettronica di Mai Mai Mai per la Palestina

Marco De Vidi
29 aprile 2026 • 17:45

Karakoz è il nome con cui veniva chiamato il teatro delle ombre durante l’Impero Ottomano a indicare una continuità segreta tra ciò che si vede e una forma di spiritualità. Un elemento che caratterizza da tempo il lavoro del musicista di Crotone che nel suo ultimo album incorpora musica e suoni registrati tra Ramallah e Betlemme

Alcune frasi sussurrate, in arabo, accompagnate dal suono di droni che pian piano salgono di intensità. Poi quella che sembra una preghiera, raccolta, intima, si fa canto, al contempo straziante e pieno di speranza per un futuro diverso, mentre la base elettronica aumenta di volume, a rendere cupo, quasi materico, questo dolore. La voce è quella di Maya Al Khaldi, artista e musicista palestinese, che da tempo sta portando avanti una ricerca personale sui canti e i lamenti funebri della sua terra

Per continuare a leggere questo articolo

Marco De Vidi
Marco De Vidi
Marco De Vidi

Giornalista e autore, collabora, tra gli altri, con The Guardian, Le Monde, il Manifesto, Internazionale.
Si occupa di musica, cultura e appartenenza, con attenzione ai movimenti underground, ai linguaggi artistici di sperimentazione, al rapporto tra arte e società. 
È co-autore di «Bagliore» (Il Saggiatore, 2020) e «Se solo queste guerre non scoppiassero a piangere» (Agenzia X, 2023).
Nel 2024 ha vinto il premio di Agimp «Michele Manzotti» per il giornalismo musicale.