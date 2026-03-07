Una nuova traduzione dell’Eneide per riscoprire Virgilio attraverso 25 secoli

true false

Non è solo una splendida traduzione dell’Eneide quella di Alessandro Fo. Pubblicata nel 2012, la versione si presenta ora rinnovata nei Millenni Einaudi come un viaggio che in mille pagine attraversa almeno venticinque secoli: dalle fonti di Virgilio al crocevia dantesco, fino alla poesia e alla filologia contemporanee, tutti ambiti nei quali il traduttore – docente all’università di Siena e lui stesso poeta – si muove a suo agio, dominando una letteratura sterminata. Notevoli sono l’impeccabile