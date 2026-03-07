misteri e rivelazioni

Una nuova traduzione dell’Eneide per riscoprire Virgilio attraverso 25 secoli

07 marzo 2026 • 13:41

Un viaggio di mille pagine: è molto di più che una splendida traduzione quella di Alessandro Fo, ora ripubblicata da Millenni Einaudi. Vi troviamo anche importanti schegge biografiche del grande poeta

Non è solo una splendida traduzione dell’Eneide quella di Alessandro Fo. Pubblicata nel 2012, la versione si presenta ora rinnovata nei Millenni Einaudi come un viaggio che in mille pagine attraversa almeno venticinque secoli: dalle fonti di Virgilio al crocevia dantesco, fino alla poesia e alla filologia contemporanee, tutti ambiti nei quali il traduttore – docente all’università di Siena e lui stesso poeta – si muove a suo agio, dominando una letteratura sterminata. Notevoli sono l’impeccabile

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).