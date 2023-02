Una scelta in comune. Ma per uno dei due è quella più naturale: la pelle che fa da seconda pelle. E che indica una storia che si perde nel tempo

Perché tutti guardiamo il festival di Sanremo? Per vedere come sono vestiti i cantanti, le canzoni sono la colonna sonora che accompagna il performare del corpo con l’abito.

Marco Mengoni ha scelto in questa prima serata di divertirsi in pelle nera Versace. Forse per rimandare a quell’immagine rock a cui siamo tutti affezionati. Pantaloni, camicia con bottoni dorati e cintura borchiata. Però in ecopelle per essere sostenibili come bisogna essere adesso.

Peccato che fuori sul palco all’aperto ci sia uno di quei rocker duri e puri come Pieto Pelù. Lui la pelle l’ha sempre indossata. Anche lui in pelle nera, indossata con disinvoltura, come una seconda pelle.

