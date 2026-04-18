Lo hanno annunciato all’agenzia Afp i suoi familiari, precisando che è scomparsa venerdì sera nella sua abitazione a causa di una malattia neurodegenerativa., Macron: «È stata un’attrice con cui abbiamo amato, sognato, cresciuto»

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L’attrice francese Nathalie Baye è morta all’età di 77 anni a Parigi. Lo hanno annunciato all’agenzia Afp i suoi familiari, precisando che è scomparsa venerdì sera nella sua abitazione a causa di una malattia neurodegenerativa, la malattia a corpi di Lewy. Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano considerate preoccupanti.

Il presidente francese Emmanuel Macron le ha reso omaggio con un messaggio pubblicato su X: «È stata un’attrice con cui abbiamo amato, sognato, cresciuto», ricordando il suo ruolo nel cinema francese «da François Truffaut a Tonie Marshall». Il capo dello Stato ha inoltre espresso vicinanza «alla sua famiglia e ai suoi cari».

Figura centrale del cinema francese, Baye aveva vinto quattro premi César nel corso della sua carriera. Era nota, tra gli altri, per il film Si salvi chi può (la vita) di Jean-Luc Godard, che contribuì a consacrarla tra i volti più importanti del panorama cinematografico francese.

Nel corso della sua carriera aveva lavorato con alcuni dei principali registi europei, tra cui Xavier Dolan, Bertrand Blier e Claude Chabrol.

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