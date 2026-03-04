UN’ESPERIENZA DA BATTICUORE

Con “Nouvelle Vague” rivive la prima volta di Godard

Una scena di Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard
Teresa Marchesi
04 marzo 2026 • 19:22

Il film di Richard Linklater, che ha appena ottenuto quattro César, gli Oscar francesi esce il 5 marzo con Lucky Red, e quasi impone il successivo ripasso del prodigioso esordio di Godard, anno 1960, che della rivoluzione partita dai Cahiers du Cinéma è considerato il manifesto ufficiale. La Cineteca di Bologna rimette in circuito Fino all’ultimo respiro, dal 9 marzo, restaurato da StudioCanal e CNC

Arrivano in sala insieme, come logica vuole e come non succede mai: À bout de souffle – Fino all’ultimo respiro, il film di Jean-Luc Godard che segna un “prima” e un “dopo” nella storia del cinema, e la travolgente ricostruzione di quei fatidici venti giorni di tournage, il Nouvelle Vague di Richard Linklater che ha appena ottenuto quattro César, gli Oscar francesi: miglior regia, montaggio, fotografia e costumi. In coppia rappresentano un’esperienza da batticuore. Nouvelle Vague esce il 5 marzo

Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.