Affollato, collegiale, rivolto al futuro: il primo concistoro di papa Leone

Giovanni Maria Vianstorico
04 gennaio 2026 • 07:00

Il 7 e 8 gennaio il pontefice prenderà parte al più numeroso concistoro straordinario mai celebrato. Prima vera manifestazione di una collegialità che in questi mesi Prevost ha più volte fatto capire di voler privilegiare e sviluppare, è la riunione di tutti i cardinali «convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza» prevede l’attuale Codice di diritto canonico. Secondo molti potrebbe essere l’inizio di una nuova epoca

Sono passati otto mesi dall’elezione lampo di Prevost, l’8 maggio scorso, e il suo pontificato sta prendendo forma. Secondo molti osservatori, il governo nella Chiesa e della Chiesa – delineato dalle prime parole di Leone XIV che, con sant’Agostino, ha detto: «Con voi sono cristiano, per voi vescovo» – è a una svolta, segnata dalla conclusione dell’anno santo e da una riunione cardinalizia che non ha precedenti. Nella festa dell’Epifania il pontefice chiuderà un Giubileo che si era aperto in sor

Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).