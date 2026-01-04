Affollato, collegiale, rivolto al futuro: il primo concistoro di papa Leone

Il 7 e 8 gennaio il pontefice prenderà parte al più numeroso concistoro straordinario mai celebrato. Prima vera manifestazione di una collegialità che in questi mesi Prevost ha più volte fatto capire di voler privilegiare e sviluppare, è la riunione di tutti i cardinali «convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza» prevede l’attuale Codice di diritto canonico. Secondo molti potrebbe essere l’inizio di una nuova epoca

true false

Sono passati otto mesi dall’elezione lampo di Prevost, l’8 maggio scorso, e il suo pontificato sta prendendo forma. Secondo molti osservatori, il governo nella Chiesa e della Chiesa – delineato dalle prime parole di Leone XIV che, con sant’Agostino, ha detto: «Con voi sono cristiano, per voi vescovo» – è a una svolta, segnata dalla conclusione dell’anno santo e da una riunione cardinalizia che non ha precedenti. Nella festa dell’Epifania il pontefice chiuderà un Giubileo che si era aperto in sor