Le alchimie tra danza e moda: Crystal Pite è uno spettacolo

La coreografa canadese porta in scena il suo progetto alla Collezione Maramotti di Reggio Emilia. Un lavoro site specific che ha che fare con la moda, quella cucita da sarte e sarti spesso nascosti

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È inscalfibile e trasparente come il nome che porta, Crystal Pite, la coreografa canadese, richiesta nel mondo con la sua compagnia Kidd Pivott. Al termine della settimana della moda milanese, l’affascinante artista cinquantenne, si propone alla Collezione Maramotti di Reggio Emilia con Alchimia un progetto site specific che pure ha a che fare con la moda, ma quella cucita, rifinita, abbellita da sarte e sarti italiani, sommessi; spesso umiliati eroi nascosti del famoso Made in Italy purtroppo i