dal 1° al 4 ottobre

Le alchimie tra danza e moda: Crystal Pite è uno spettacolo

Marinella Guatterini
30 settembre 2026 • 18:52
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La coreografa canadese porta in scena il suo progetto alla Collezione Maramotti di Reggio Emilia. Un lavoro site specific che ha che fare con la moda, quella cucita da sarte e sarti spesso nascosti

È inscalfibile e trasparente come il nome che porta, Crystal Pite, la coreografa canadese, richiesta nel mondo con la sua compagnia Kidd Pivott. Al termine della settimana della moda milanese, l’affascinante artista cinquantenne, si propone alla Collezione Maramotti di Reggio Emilia con Alchimia un progetto site specific che pure ha a che fare con la moda, ma quella cucita, rifinita, abbellita da sarte e sarti italiani, sommessi; spesso umiliati eroi nascosti del famoso Made in Italy purtroppo i

Marinella Guatterini
Marinella Guatterini
Marinella Guatterini

Laureata, giornalista professionista, firma della critica di danza (Unità, Sole 24 Ore, Foglio ecc.). Saggista, docente di teoria/estetica danza a: Dams/Alma Mater Studiorum (Bo), Università Cattolica (Mi), Université Paris III - La Sorbonne e tuttora Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi”(Mi). Consulente del Teatro alla Scala,cura i programmi di sala di balletto.