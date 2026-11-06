spaghetti&moretti

Piperno è hollywoodiano. E sa spettacolarizzare la vita

Antonio D'Orrico
06 novembre 2026 • 19:58
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Ho letto tutto in un giorno e con grande piacere Gli scherzi della vita, diversissimo dai suoi altri libri. Dal suo romanzo d’esordio Con le peggiori intenzioni ero rimasto abbagliato: Bepy mi manca ancora

Sabato (scorso) Cominciamo con uno dei primi Baglioni (poi vi spiegherò perché). Era il 1972, avevo 18 anni e Claudio (del quale in seguito, all’epoca in cui facevo il ghostwriter, avrei dovuto scrivere la vita, ma non se ne fece niente) cantava «“Sei mai stato operato?” “Sì, una volta qui” “Hai avuto paura?” “Mah, così e così”». La canzone era Una faccia pulita e faceva parte dell’album Questo piccolo grande amore. C’era un altropassaggio (sublime): «Una coca un panino e quel suo naso in su / l

Antonio D'Orrico
Antonio D'Orrico
Antonio D'Orrico

Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)