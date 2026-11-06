Piperno è hollywoodiano. E sa spettacolarizzare la vita

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Sabato (scorso) Cominciamo con uno dei primi Baglioni (poi vi spiegherò perché). Era il 1972, avevo 18 anni e Claudio (del quale in seguito, all’epoca in cui facevo il ghostwriter, avrei dovuto scrivere la vita, ma non se ne fece niente) cantava «“Sei mai stato operato?” “Sì, una volta qui” “Hai avuto paura?” “Mah, così e così”». La canzone era Una faccia pulita e faceva parte dell’album Questo piccolo grande amore. C’era un altropassaggio (sublime): «Una coca un panino e quel suo naso in su / l