Algoritmo amico. Quando le app danno una mano in cucina

Scansionare etichette, dare indicazioni, avvisare quando il piatto è cotto: sono tantissime le app pensate per dare autonomia ai fornelli alle persone con disabilità. Ma anche la bassa tecnologia può essere d’aiuto. Finché l’accessibilità non smette di essere riconoscibile come tale

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di abitudini e trend culinari che diventano cringe. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link