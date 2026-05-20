Allevamenti intensivi in Lombardia, un sistema al collasso di cui siamo poco consapevoli

Con oltre 5 milioni di bovini e suini allevati, la Lombardia è la prima regione zootecnica d’Italia. La concentrazione di animali ha saturato i terreni e sta degradando la qualità del suolo e dell’aria, spingendo l’Italia verso sanzioni da parte dell’Ue. In un report a cura di Economia e sostenibilità la storia di una regione ferita da un modello pieno di contraddizioni