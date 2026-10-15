Altamura oltre la tradizione: questo pane è un morso di storia

Con la sua forma a cappello di prete e la mollica giallo paglierino, il pane di Altamura ha viaggiato lontano. L’Antico forno Santa Caterina è tornato ad accendersi grazie ai giovani del posto. Oggi ha 14 dipendenti, un negozio online e milioni di visualizzazioni su Instagram e TikTok: «I social ci danno la possibilità di raccontare qualcosa di unico»