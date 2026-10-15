Altamura oltre la tradizione: questo pane è un morso di storia

Con la sua forma a cappello di prete e la mollica giallo paglierino, il pane di Altamura ha viaggiato lontano. L’Antico forno Santa Caterina è tornato ad accendersi grazie ai giovani del posto. Oggi ha 14 dipendenti, un negozio online e milioni di visualizzazioni su Instagram e TikTok: «I social ci danno la possibilità di raccontare qualcosa di unico»
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese facciamo un viaggio nell’intelligenza artificiale applicata al food, dai suoi incredibili benefici ai grossi costi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anc