Le altre van Gogh: uno sguardo diverso sul pittore

Nicola Imberti
09 ottobre 2025 • 11:48Aggiornato, 09 ottobre 2025 • 13:09

La cognata Jo Bonger ha permesso al mondo di conoscere la sua opera, la sorella Willemien ne ha capito più di altri la profondità della sua anima. Due donne diverse, due donne simbolo dell’emancipazione femminile. Due destini diversi, raccontati da una mostra e da un libro, uniti dall’affetto per il pittore

La foto in bianco e nero, sbiadita dal tempo, li ritrae nella sala da pranzo della loro casa, al numero 77 di Koninginneweg, una strada nella parte sud di Amsterdam. Vincent van Gogh, nipote omonimo, è seduto su una poltrona, al tavolo Jo Cohen Gosschalk-Bonger e Johan Cohen Gosschal. Alle loro spalle uno dei quadri della serie dedicata al ponte di Langlois, che van Gogh ha dipinto ad Arles nel marzo del 1888, e Il raccolto, opera del giugno 1888, realizzata sempre nei dintorni della cittadina f

