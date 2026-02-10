Il primo romanzo dell’editore di elena ferrante

Si può contenere una saga in meno di cento pagine?

Beppe Cottafavieditor
10 febbraio 2026 • 19:24

Sandro Ferri ha pubblicato per la sua E/O Altro l’anima cerca: una storia familiare, in tre epoche. Che riesce a unire autofiction, romanzo storico, autobiografia, trama onirica e analisi dell’editoria

Si può contenere una saga in meno di cento pagine? La domanda è di quelle che meriterebbero un convegno di tre giorni e almeno due risse tra narratologi. Certo che si può. Purché si rinunci all’idea che la saga sia una questione di lunghezza e la si consideri, più propriamente, una questione di densità simbolica. La Storia, il Desiderio, la Lotta, la Famiglia, i Libri. Con una certa eleganza spericolata, tutto sta compresso dentro Altro l’anima cerca, il romanzo di Sandro Ferri, che, con la stes

Editor e semiologo. Si è formato con Umberto Eco e Paolo Fabbri – è consulente editoriale di Mondadori Libri, dirige la casa editrice digitale Il dondolo del Comune di Modena e il Festival della Satira di Forte dei Marmi. Ha diretto Comix. È responsabile della sezione Idee di Domani.

 