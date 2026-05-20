La malinconia di “Amarga Navidad”: Almodóvar è prigioniero delle sue quinte dorate

Il nuovo film del regista rischia di risultare cringe perfino ai devoti irriducibili del manchego. Semplificando al massimo il film-nel-film, il celebrato regista Raùl (l’argentino Leonardo Sbaraglia, alter-ego di A. n.1), in crisi di ispirazione, nella sceneggiatura che sta scrivendo segue un’altra regista, Elsa (Bàrbara Lennie, alter-ego di A. n.2) che dagli spot pubblicitari vuole tornare al cinema vero
Cannes – «Cos’è un film di culto? Un flop che non è piaciuto a nessuno ma dopo pochissimi adorano». Fa ridere, questa battuta, in Amarga Navidad, perché è preceduta dall’ingenuo quesito di un’infermiera del pronto soccorso: «Ci sono film di culto perché siete una setta?». Amarga Navidad di Pedro Almodóvar di certo non è un film di culto. Può anzi risultare cringe perfino ai devoti irriducibili del manchego. È come andare in un karaoke bar dove si ricanta sempre la stessa canzone. A evocare il ka