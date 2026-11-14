Soldi e sentimento

Anatomia di un tradimento: il giubbotto, la spia e il mito della moglie brutta

Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
14 novembre 2026 • 16:35
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Giubbotto di Pelle sarebbe il fondatore e l’amministratore delegato (fino a pochi giorni fa) di Nvidia, ma io lo chiamo così perché ha sempre un giovanile giubbotto di pelle che fa un po’ crisi di mezza età

Questa settimana è stata densa di eventi enigmatici. Amministratori delegati che tradiscono la moglie, ma una delle amanti forse è una spia cinese. Attacchi hacker spaventosi, ma che sembrano anche una presa in giro, una vera e propria infrastruttura del dileggio terroristico. Dileggio, sì, però anche infrastruttura. Del “trollare come infrastruttura” ho già scritto e forse ancora scriverò. Resta il fatto che nel corso dei giorni ho pensato, più volte: forse domattina ci svegliamo e scopriamo ch

Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali

Scrittrice. Il suo primo romanzo, L'età lirica (Baldini & Castoldi 2012), è stato finalista al Premio Calvino. Per Einaudi ha pubblicato Lealtà (2018), Amare tutto (2020) e Un animale innocente (2025).

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