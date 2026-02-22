Cultura

Ansia? Game over. Così The Perfect Pencil aiuta a sconfiggere le proprie paure

Damiano D'Agostino
22 febbraio 2026 • 18:45

Il gioco, realizzato dal team italiano di Studio Cima, è uscito su Pc e Nintendo Switch il 29 gennaio al prezzo di 24,99 euro. È un titolo che nasce dal disturbo d’ansia del suo autore, l’artista lombardo Stefano Rauzi, e che prende a piene mani dal fenomeno indipendente Hollow Knight

«Non so se riuscirò a fare il salto, qua è molto comodo. Perché rischiare. Perché andare incontro all’ignoto. Ho paura». Rispondono così, se interrogati, i personaggi che si incontrano giocando a The Perfect Pencil, travolti da un sentimento così opprimente come l’ansia, a volte la depressione. Eppure il protagonista, il piccolo eroe John, mantello rosso e volto da videocamera di sorveglianza, vuole andare avanti, superare le proprie paure, scappare finalmente da questa prigione di bambagia e fi

Giornalista pubblicista, torinese classe 1998. Scrive di tecnologia, fumetti e videogiochi e cultura pop. Ha collaborato con Fumo di China, Videogiochitalia.it, The Hollywood Reporter Roma, Il Messaggero e Domani.