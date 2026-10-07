L’archeologia del presente negli scatti di Francesco Jodice

La mostra Luoghi comuni presso il Monastero di Astino a Bergamo offre un’esposizione che va a raccogliere non pochi inediti nella produzione del fotografo e cineasta Francesco Jodice, ridefinendo in questo modo il suo percorso artistico: il suo sguardo scava in un quotidiano fatto di residui e rimanenze, cogliendo così il legame tra desiderio e realtà, tra possibilità e ambizione