L’archeologia del presente negli scatti di Francesco Jodice

La mostra Luoghi comuni presso il Monastero di Astino a Bergamo offre un’esposizione che va a raccogliere non pochi inediti nella produzione del fotografo e cineasta Francesco Jodice, ridefinendo in questo modo il suo percorso artistico: il suo sguardo scava in un quotidiano fatto di residui e rimanenze, cogliendo così il legame tra desiderio e realtà, tra possibilità e ambizione
Con la mostra Luoghi comuni di Francesco Jodice la curatela di Corrado Benigni presso il Monastero di Astino a Bergamo entra nel suo decimo anno. Dieci anni contraddistinti da una ricerca ossessiva, puntuale ed estremamente efficace di una fotografia italiana di ricerca che ha permesso di contraddistinguere gli spazi del Monastero di Astino come un riferimento assoluto nelle mostre di fotografia in Italia. Luoghi comuni non si sottrae a questo discorso – così raro in Italia e in particolare nell